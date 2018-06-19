"Ощадбанк" еще имеет шанс взыскать долг с собственника "Укртелекома"

Государственный Ощадбанк готовит кассационную жалобу в Верховный Суд на решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности с ООО "ЕСУ" путем обращения взыскания на 92,8% акций "Укртелекома".

Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе "Ощадбанка".

Как сообщалось, киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Ощадбанка" и оставил без изменений решение Хозсуда, которым банку также было отказано в удовлетворении иска к компании ЕСУ о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций "Укртелекома".

Свои исковые требования Ощадбанк обосновывал тем, что Укртелеком не выполнил обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг и не выкупил у Ощадбанка облигации ЕСУ на 1 млрд грн (был допущен дефолт).

Как прокомментировали в пресс-службе "Ощадбанка", Хозяйственный суд Киева вынес решения от 2 августа и 14 сентября 2017 года о взыскании с компании "ЕСУ" в пользу банка более 960 млн грн и почти 850 млн грн, соответственно, задолженности по номиналу облигаций и купонному доходу, однако по обоим решением суда была применена отсрочку по выполнению решений сроком на 1 год.

Впоследствии, как пояснили в банке, Верховный Суд постановлениями от 15 марта и 2 мая 2018 года отменил отсрочку исполнения решений, в связи с чем "Ощадбанк" получил право на принудительное взыскание с компании "ЕСУ" задолженности.

"Что касается исковых требований "Ощадбанка" о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности с ООО "ЕСУ" путем обращения взыскания на 92,8% акций "Укртелекома", то банк готовит кассационную жалобу в Верховный Суд на решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Еще один госбанк (Укрэксим) подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

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Экономическая правда