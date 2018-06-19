Все разделы
Укр / Рус

"Ощадбанк" еще имеет шанс взыскать долг с собственника "Укртелекома"

Вторник, 19 июня 2018, 11:20
 

Государственный Ощадбанк готовит кассационную жалобу в Верховный Суд на решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности с ООО "ЕСУ" путем обращения взыскания на 92,8% акций "Укртелекома".

Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе "Ощадбанка".

Как сообщалось, киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Ощадбанка" и оставил без изменений решение Хозсуда, которым банку также было отказано в удовлетворении иска к компании ЕСУ о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций "Укртелекома".

Свои исковые требования Ощадбанк обосновывал тем, что Укртелеком не выполнил обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг и не выкупил у Ощадбанка облигации ЕСУ на 1 млрд грн (был допущен дефолт).

Как прокомментировали в пресс-службе "Ощадбанка", Хозяйственный суд Киева вынес решения от 2 августа и 14 сентября 2017 года о взыскании с компании "ЕСУ" в пользу банка более 960 млн грн и почти 850 млн грн, соответственно, задолженности по номиналу облигаций и купонному доходу, однако по обоим решением суда была применена отсрочку по выполнению решений сроком на 1 год.

Впоследствии, как пояснили в банке, Верховный Суд постановлениями от 15 марта и 2 мая 2018 года отменил отсрочку исполнения решений, в связи с чем "Ощадбанк" получил право на принудительное взыскание с компании "ЕСУ" задолженности.

"Что касается исковых требований "Ощадбанка" о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности с ООО "ЕСУ" путем обращения взыскания на 92,8% акций "Укртелекома", то банк готовит кассационную жалобу в Верховный Суд на решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Еще один госбанк (Укрэксим) подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

Рекомендуем почитать: А есть ли что возвращать: страна может получить от Ахметова "мертвый" "Укртелеком"

Экономическая правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ощадбанк Укртелеком суд
powered by lun.ua
Материалы по теме
Госбанк начал выпускать новый тип банковских карточек 18 июня 2018, 14:18
"Ощадбанк" не смог забрать "Укртелеком" у Ахметова 18 июня 2018, 12:15
Директора казначейства "Ощадбанка" будут судить за коррупцию 11 июня 2018, 14:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте