Telegram подала иск на РФ в Европейский суд по правам человека

Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека жалобу "на решение властей России о блокировке мессенджера".

Об этом сообщил в понедельник представляющий интересы Telegram юрист Павел Чиков, передает ТАСС.

По его словам, в мае ЕСПЧ зарегистрировал жалобу компании на привлечение к ответственности за отказ предоставить властям ключи шифрования переписки, которая была подана в мае.

Также суд предложил представить новую жалобу в части, которая касается блокировки Telegram. Как написал Чиков в своем канале в мессенджере, 18 июня представитель Telegram в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу.

По словам юриста, в результате ограничения доступа к мессенджеру, возможность свободно получать и распространять информацию может потерять не только заявитель, но и до 15 млн пользователей.

Представители Telegram намерены подать кассационную жалобу в президиум Московского горсуда, а при необходимости и в ВС РФ, в ближайшее время.

21 мая ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Дата его рассмотрения еще не назначена. Министерство юстиции РФ уведомления по этой жалобе не получало.

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России с 16 апреля. Поводом к блокировке стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования переписки пользователей.

Роскомнадзор почав обмежувати доступ до Telegram на території Росії з 16 квітня. Приводом до блокування стала відмова месенджера надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі шифрування листування користувачів.

Відповідне рішення про заборону роботи месенджера в Росії прийняв 13 квітня Таганський суд Москви.

Соответствующее решение о запрете работы мессенджера в России принял 13 апреля Таганский суд Москвы.

Позже российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram будет длиться вечно", поскольку месенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

Экономическая правда