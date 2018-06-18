Норвежская компания хочет построить две солнечные электростанции в Черкасской области

Норвежская компания "Scatec Solar" планирует построить две солнечные электростанции на Черкащине.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Норвежская компания "Scatec Solar", которая установила 322 МВт мощностей солнечных станций в Чехии, Южной Африке и других странах и имеет еще более 1092 МВт в разработке, намерена зайти на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в планах компании - установить две солнечные станции мощностью 33 МВт и 50 МВт соответственно в Черкасской области. Станции будут производить около 106 млн кВт-ч в год.

Общая стоимость проекта составляет 85 млн евро. При этом Scatec Solar рассчитывает на участие в проекте ЕБРР.

"Украина активно работает над увеличением доли энергии из возобновляемых источников. И мы надеемся, что установка двух СЭС будет первым шагом к развитию большого портфеля "зеленых" проектов именно в этой стране", - прокомментировал директор компании Раймонд Карлсен.

Напомним, компания ДТЭК подписала договор на поставку солнечных панелей с китайской Seraphim Solar System Co Ltd.