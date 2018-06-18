Китайцы помогут ДТЭК Ахметова построить одну из крупнейших солнечных электростанций в Европе

Компания ДТЭК подписала договор на поставку солнечных панелей с китайской Seraphim Solar System Co Ltd.

Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

Панели будут использованы для строительства крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе солнечных электростанций.

Как отмечается, мощность электростанции составит 246 мегаватт. В Seraphim утверждают, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии около 1 миллиона человек.

При этом уровень выбросов парниковых газов сократится на 300 тысяч тонн ежегодно.

Сейчас мощность крупнейшей солнечной электростанции в Европе составляет 300 мегаватт.

"Эта солнечная электростанция мощностью 246 мегаватт, демонстрирует амбиции Украины в сфере возобновляемой энергетики", - заявил Поларис Ли, президент компании Seraphim Solar System Co., Ltd.

Как ожидается, первая партия солнечных панелей для электростанции прибудет в Украину в конце августа 2018 года.

Как сообщалось, группа народных депутатов предлагает сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы на рынке "зеленой" электроэнергетики.

По данным Bloomberg, тарифы на "зеленую" энергетику в Украине являются самыми высокими в Европе.

Законопроект зарегистрирован группой депутатов, среди которых, по данным движения "Чесно", есть депутаты, у которых родственники и помощники являются владельцами бизнесов, зарабатывающих на "зеленом" тарифе.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Экономическая правда