Украинец перевел миллион гривен за биткоин и не получил криптовалюту

В судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступ к вещам и документам лиц, которые получили миллион гривен в качестве оплаты за биткоин, но не перевели обратно ни криптовалюту, ни полученных средств.

Об этом сообщает OpenDataBot.

8 мая следователь подал ходатайство в Ужгородский горрайонный суд о временном доступ к вещам и документам лиц, получивших один миллион гривен путем мошенничества.

В судебном решении указывается, что потерпевший перевел один миллион гривен на карточный счет Приватбанка. Согласно договоренности, подозреваемые должны были перевести криптовалюту биткоин в обмен на деньги. Но пострадавший не получил криптовалюту, деньги также вернуть не удалось.

"В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению правонарушения может быть причастен ОСОБА_5, которому на банковский карточный счет ПАО КБ ПриватБанк перечислены средства в сумме 1000000 (один миллион) гривен, в качестве оплаты за приобретение криптовалюты Bitcoin. Однако в дальнейшем пострадавший ЛИЦО_3 не получил ни криптовалюту, ни собственные, перечисленные средства", - говорится в судебном решении.

Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, а именно информации оператора мобильной связи. Следствие продолжается.

Напомним, в Южной Африке злоумышленники похители 13-летнего мальчика и требуют заплатить выкуп 15 биткоинов.

Экономическая правда