Все разделы
Укр / Рус

Гройсман рассказал, что дала борьба с теневыми схемами на таможне

Суббота, 16 июня 2018, 14:10
 

Отмена теневых схем на таможне принесла Украине за прошлый год дополнительных 70 миллиардов гривен.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина", передает Укрінформ.

"Мы за прошлый год дополнительно привлекли от таможни плюс 70 млрд грн, это не конец. Я считаю, что еще столько же мы можем привлечь", - сказал Гройсман.

По его словам, дополнительные поступления стали возможны благодаря отмене теневых схем и эффективной борьбе с коррупцией на границе.

"Сами таможенники абсолютно не смогут организовать схему, потому что есть другие правоохранительные структуры, которые могут этого таможенника посадить в тюрьму. Но если правоохранители из разных структур, СБУ например, или полиция, или прокуратура, если они создают такой синдикат, тогда они влияют на таможенников, а таможенники или увольняются, или подчиняются требованиям быть частью теневых схем", - отметил премьер.

Напомним, согласно исследованию, основными проблема в работе таможни остается несовершенное таможенное законодательство, коррупция и взяточничество, а также недостаточная прозрачность и открытость таможни.

Экономическая правда

Гройсман таможня
powered by lun.ua
Материалы по теме
Антимонопольный комитет ответил на обвинения Гройсмана 15 июня 2018, 17:50
Гройсман будет просить Раду жестче "наказывать" нарушителей закона "Маски-шоу стоп" 13 июня 2018, 12:00
Гройсман допускает, что Украина не получит запланированной суммы от приватизации 10 июня 2018, 11:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте