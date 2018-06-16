Гройсман рассказал, что дала борьба с теневыми схемами на таможне

Отмена теневых схем на таможне принесла Украине за прошлый год дополнительных 70 миллиардов гривен.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина", передает Укрінформ.

"Мы за прошлый год дополнительно привлекли от таможни плюс 70 млрд грн, это не конец. Я считаю, что еще столько же мы можем привлечь", - сказал Гройсман.

По его словам, дополнительные поступления стали возможны благодаря отмене теневых схем и эффективной борьбе с коррупцией на границе.

"Сами таможенники абсолютно не смогут организовать схему, потому что есть другие правоохранительные структуры, которые могут этого таможенника посадить в тюрьму. Но если правоохранители из разных структур, СБУ например, или полиция, или прокуратура, если они создают такой синдикат, тогда они влияют на таможенников, а таможенники или увольняются, или подчиняются требованиям быть частью теневых схем", - отметил премьер.

Напомним, согласно исследованию, основными проблема в работе таможни остается несовершенное таможенное законодательство, коррупция и взяточничество, а также недостаточная прозрачность и открытость таможни.

Экономическая правда