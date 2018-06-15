Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 18 июня на уровне 26,31 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,51 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1981 гривни.

Напомним, 15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,33-26,36 гривни за доллар.

Экономическая правда