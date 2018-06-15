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Гривня продовжує падіння на закритті міжбанку

П'ятниця, 15 червня 2018, 17:15
 

15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,33-26,36 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,33-26,36 гривні;

Євро - 30,54-30,57 гривні;

Російський рубль - 0,4180-0,4187 гривні.

Нагадаємо,15 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.

Економічна правда

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