Гривня продовжує падіння на закритті міжбанку
П'ятниця, 15 червня 2018, 17:15
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15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,33-26,36 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,33-26,36 гривні;
Євро - 30,54-30,57 гривні;
Російський рубль - 0,4180-0,4187 гривні.
Нагадаємо,15 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,24-26,28 гривні за долар.
Економічна правда