Поставщика газа для ОПЗ подозревают в многомиллионных хищениях

Генеральная прокуратура подозревает ООО "Всеукраинская Энерго Компания" в соучастии в хищении газа на сумму более 500 млн гривен, который в 2017-2018 годах принадлежал госкомпании "Укртрансгаз".

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, пишет Liga.Net.

"В ходе досудебного расследования установлено, что служебные лица "Всеукраинской Энерго Компании", "Газоторговой Компании, ОПЗ, "Одессагаза", в 2017-2018 годах, действуя по предварительному сговору, в результате несанкционированного отбора газа завладели имуществом Укртрансгаза на сумму более 500 млн гривен", - говорится в определении суда.

В частности, 2 апреля 2018 года Укртрансгаз подтвердил номинацию Всеукраинская Энерго компания на транспортировку газа в объеме 3 тыс. кубометров для Одесского припортового завода.

Позднее компания подала реноминацию и увеличила объем заявленного для транспортировки газа за месяц до 13 тыс. кубометров. Однако в конце апреля 2018 года, по данным оператора ГТС потребление газа ОПЗ составило 52,2 тыс. кубометров.

Таким образом, объем газа, отобранного Всеукраинской Энерго Компанией на точке выхода из газотранспортной системы в апреле 2018 года и объем газа, потребленный ОПЗ в апреле 2018 года, не соответствовал и существенно превышал подтвержденный Укртрансгазом объем газа, который был указан в реноминации компании на апрель 2018 года.

Также Всеукраинская Энерго Компания не вернула разницу в количестве потребленного ОПЗ газа, чем нанесла Укртрансгазу убытки в сумме более 500 млн гривен, считают следователи.

О том, что Всеукраинская Энерго Компания загрузит Одесский припортовый завод по давальческой схеме, стало известно еще 23 декабря 2017 года.

Тогда первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что основные обязательства компании - одноразовое обеспечение до 3 млн кубометров газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн. кубометров газа как давальческого сырья.

В конце мая Укртрансгаз попросил правоохранителей разобраться с долгами ОПЗ. Как утверждает компания, на фоне роста задолженности ОПЗ в порту неизвестные грузят 50 тыс. тонн готовой продукции предприятия на сухогруз для отправки за границу.

В Укртрансгазе заявили, что ОПЗ не контролировал уровень собственного потребления и самостоятельно не прекратил потребление газа даже после того, как его объем превысил подтвержденные для транспортировки объемы природного газа.

По предварительным данным, ООО Всеукраинская Энерго Компания связана с Виталием Колесниковым. Ее учредителем является его сын – Виталий Колесников, а руководит ей Сергей Довганюк.