Антимонопольный комитет ответил на обвинения Гройсмана

Антимонопольный комитет считает свою работу прозрачной.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет озабочен беспокойством премьер-министра Владимира Гройсмана, правительства и народных депутатов о состоянии дел в сфере публичных закупок и количестве нарушений со стороны заказчиков и участников, что приводит к затягиванию проведения процедур закупок", – говорится в сообщении.

В антимонопольном комитете отметили значительные улучшения в сфере внедрения прозрачных закупок, борьбе с коррупцией в публичных закупках, повышении уровня доверия бизнеса к этой сфере в последние годы.

В АМКУ сообщили об увеличении количества жалоб, а также подчеркнули, что жалобы рассматриваются прозрачно и в сверхкороткие сроки.

Также в Антимонопольном комитете отметили, что считают себя, как орган обжалования, быстрым и эффективным инструментом для защиты нарушенных прав бизнеса в сфере публичных закупок.

"Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы дать всестороннее содействие при проведении законных проверок органа обжалования", - резюмировали в АМКУ.

Напомним, Кабинет Министров поручил Государственной аудиторской службе провести аудит Антимонопольного комитета Украины по фактам задержки процедур государственных закупок.

Экономическая правда