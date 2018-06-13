Кабмин поручил провести аудит Антимонопольного комитета

Кабинет Министров Украины поручил Государственной аудиторской службе Украины провести аудит Антимонопольного комитета Украины по фактам задержки процедур государственных закупок.

Как сообщил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко, такое решение было принято на заседании Правительства 13 июня 2018, передает Правительственный портал.

"Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что имеют место быть факты остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок", - сказал министр.

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов и тому подобное.

"Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию у министерств, центральных органов, органов местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим на Кабмине результаты такой проверки", - добавил Саенко.

Ранее Гройсман анонсировал проверку АМКУ.

Экономическая правда