Первым заместителем главы Нацбанка стала Екатерина Рожкова

Совет Национального банка одобрил кандидатуру Екатерины Рожковой на должность первого заместителя главы НБУ.

Об этом пишет FinClub.

"Совет Национального банка Украины по предложению председателя Национального банка Украины Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 закона "О Национальном банке Украины", утвердил на внеочередном заседании Совета первым заместителем председателя НБУ Катерину Рожкову и заместителем председателя Сергея Холода", - сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

В Нацбанке сообщили, что Катерина Рожкова назначена на пост первого замглавы правления с 16 июня. На этой должности она продолжит отвечать за деятельность блока "Пруденциальный надзор".

Напомним, вчера, 14 июня, глава Национального банка Яков Смолий представил Совету НБУ кандидатуры члена правления Екатерины Рожковой для утверждения на должность первого заместителя и Сергея Холода на должность заместителя главы правления.

Рожкова с 10 июня 2015 года находилась на должности директора департамента банковского надзора НБУ.

В январе 2016 года Рожкова была назначена исполняющей обязанности заместителя главы НБУ по вопросам работы блока пруденциального надзора, который ранее возглавлял Александр Писарук.

Экономическая правда