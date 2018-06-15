Глава НБУ представил кандидатуры для обновления своей команды

Глава Национального банка Яков Смолий представил Совету НБУ кандидатуры члена правления Екатерины Рожковой для утверждения на должность первого заместителя и Сергея Холода на должность заместителя главы правления.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка.

Смолий рассчитывает на поддержку Советом предложенных кандидатур.

В пресс-службе напомнили, что правление центробанка состоит из шести человек: председателя, первого заместителя и четырех заместителей председателя.

Заместители назначаются на должности Советом НБУ по представлению главы Нацбанка.

Рожкова с 10 июня 2015 года находилась на должности директора департамента банковского надзора НБУ.

В январе 2016 года Рожкова была назначена исполняющей обязанности заместителя главы НБУ по вопросам работы блока пруденциального надзора, который ранее возглавлял Александр Писарук.

В марте 2018 года Нацбанк инициировал конкурс на должность заместителя главы правления, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение", победителем которого был объявлен Холод.

Холод был одним из руководителей проекта по созданию и развитию электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей Нацбанка.