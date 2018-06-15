Суд отменил решение о взыскании 300 миллионов с "Укртрансгаза"

Верховный Суд отменил решение хозяйственных судов о взыскании с АО "Укртрансгаз" 302,1 миллиона гривен в пользу ООО "Турботрейд" и ООО "Турболинкс".

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Верховный Суд Украины на своих заседаниях 5 и 6 июня текущего года отменил решение хозяйственных судов о взыскании с АО "Укртрансгаз" на общую сумму 302,1 млн гривен в пользу ООО "Турботрейд" и ООО "Турболинкс" за фиктивные поставки оборудования и запасных частей и фиктивное предоставление услуг по ремонту газоперекачивающих агрегатов соответственно", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что такого результата удалось достичь благодаря активной позиции руководства Генеральной прокуратуры Украины.

Именно благодаря действиям ГПУ Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в хозяйственный суд Киевской области.

По данным прокуратуры, Турботрейд и Турболинкс, которые длительное время безосновательно пытаются взыскать средства с Укртрансгаза за якобы поставленный товар и якобы предоставленные услуги, зарегистрированные на подставных лиц, деятельность которых связывают с окружением бывшего руководства государства.

Ранее сообщалось, что оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" сменил тип АО с Публичного на Частное.