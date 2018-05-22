"Укртрансгаз" станет частным АО – "Нафтогаз"

Оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" сменил тип АО с Публичного на Частное.

Соответствующее решение было принято на собрании акционеров "Укртрансгаза" вчера, 21 мая.

"Вр.и.о. президента "Укртрансгаза" обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава компании в недельный срок с момента принятия решения", - говорится в решении собрания акционеров "Укртрансгаза".

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В соответствии с Законом "Об акционерных обществах", ПАО и ЧАО не имеют существенных отличий в органах управления, осуществления контроля и раскрытия информации.

Главная разница между Публичным и Частным обществом заключается в размещении акций: акции ЧАО (в отличие от ПАО) не могут покупаться и/или продаваться на фондовой бирже.

По данным ЭП, решение об изменении типа собственности АО "Укртрансгаза" никак не связано с намерениями о его приватизации.

Наоборот, упомянутым Законом кроме всего предусмотрено требование к ПАО о необходимости вывести в свободное обращение не менее 10% его акций. Если Публичная компания не соответствует этим требованиям, ей необходимо либо провести дополнительную эмиссию акций, либо продать их часть в свободное обращение.

На ЧАО это требование не распространяется. Поэтому, во избежание вывода части акций "Укртрансгаза" в фрифлоат, и было принято решение об изменении типа АО этой компании.

Дмитрий Рясной, ЭП