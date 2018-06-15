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Официальный курс гривни резко снизился

Пятница, 15 июня 2018, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,22 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,75 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2119 гривни.

Напомним, 14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,23-26,26 гривни за доллар.

Напомним, Федеральная резервная система США приняла решение снова повысить ставку по федеральным фондам, установив ее на максимальном с 2008 года уровне - в диапазоне 1,75-2% годовых.

Из-за ужесточения политики в США развивающиеся рынки теряют инвесторов. По мере как долларовая ликвидность изымается с рынков, а доходности в Штатах растут, инвесторы бегут в безрисковые активы.

Экономическая правда

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