"Газпром" отменил размещение евробондов из-за риска ареста средств "Нафтогазом"

"Газпром" отменил намеченное на середину июня размещение евробондов в фунтах стерлингов из-за риска ареста привлеченных средств по искам "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Нафтогаз Украины" уже предпринял юридические действия, направленные на арест дочерних компаний "Газпрома" и их активов в Швейцарии и Нидерландах. Сообщалось также о планах арестовать активы в Великобритании и США.

Эмитентом программы еврооблигаций "Газпрома" является люксембургская компания Gaz Capital S.A.

В этом году у "Газпрома" очень большая инвестпрограмма (почти 1,3 трлн рублей) и рекордная программа заимствований - 417 млрд рублей. С начала года концерн разместил облигации в рублях (30 млрд рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро). На данный момент получается уже 171 млрд рублей или 41% от программы заимствований.

При этом у менеджмента также есть мандат на привлечение банковских кредитов еще на 3,4 млрд евро. Зарегистрирована программа биржевых облигаций на 100 млрд рублей.

Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов не исключал, что вслед за ростом цен на газ в Европе, который уже сильно превосходит уровни, заложенные в первоначальный бюджет, монополия может сократить программу заимствований.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

Нафтогаз заявил, что оспорит приостановку процедуры взыскания.

Экономическая правда