Украинцы стали больше откладывать и меньше жить в долг — НБУ

Уменьшение соотношения кредитов к депозитам населения свидетельствует об улучшении финансового состояния домохозяйств.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

"Улучшение финансового состояния домохозяйств увеличило их вес как нетто-кредитора банков. В 2017 году объем притока средств населения в платежеспособные банки составил 42 млрд, из которых 38 млрд в гривне. Это больше, чем прирост розничных гривневых кредитов - 29 млрд грн", - говорится в отчете.

Таким образом, за прошлый год соотношение кредитов к депозитам населения уменьшилось на 1,5 п.п. до 35,2%, совокупная долговая нагрузка домохозяйств сократилась с 11% годового располагаемого дохода до 10%.

"В прошлом году финансовое положение населения в целом улучшилось, номинальные доходы всех децильных групп домохозяйств, распределенных по уровню дохода, росли быстрее, чем расходы. Но это увеличение не равномерное: чем выше доход группы, тем быстрее он рос и был ниже темп прироста ее текущих расходов", - заявили в НБУ.

Постепенное улучшение финансового состояния населения подтверждают и результаты ежемесячных опросов компании GfK Украина, проведенных в январе - марте.

"В первом квартале 2018 года доля граждан, которые считали свой доход низким, составляла 43%. Это значительно меньше, чем максимальные 54%, зафиксированные в III квартале 2015 года. Впрочем, доля лиц, имеющих возможность экономить, не ограничивая потребление, остается низкой - 17%. Это заметно ниже, чем в I квартале 2014 (27%)", - отметили в Нацбанке.

Доля респондентов, имеющих срочные депозиты или планирующие вложения, составляла лишь 4%.

Как сообщалось, Национальный банк отмечает существенные риски превышения дефицита государственного бюджета в 2018 году, установленного на уровне 2,5% ВВП.

Экономическая правда