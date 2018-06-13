Крупный банк отказался от срочных депозитов населения
ПАО "Укрсоцбанк" отказывается от привлечения срочных депозитов физических лиц.
На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов, передает FinClub.
Банк сохранил только накопительный депозит "Сберегательный+", который позволяет пополнение и снятие средств со счета в любое время, то есть является вкладом до востребования. По этому бессрочному вкладу банк платит 8% годовых в гривне, 0,2% – в долларах США и 0,01% в евро.
Как отмечает издание, полный отказ от депозитов вызван интеграцией "Укрсоцбанка" и "Альфа-Банка".
Клиентам "Укрсоцбанка", которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в "Альфа-Банк" или в другой банк.
При этом оставшийся у "Укрсоцбанка" вклад "Сберегательный+" идентичен по условиям продукту "Доходный сейф", который активируется к картам "Альфа-Банка" и не позиционируется как депозит.
Открытые ранее вклады в "Укрсоцбанке" остаются активными до завершение срока вклада. По ним максимальная ставка составляла 15% в гривне.
На 1 мая 2018 года у "Укрсоцбанка" было 8,57 млрд грн средств физлиц. Из них только 3,19 млрд грн находилось на текущих счетах до востребования. Срочных депозитов населения в банке на 5,37 млрд грн.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет разрешил владельцу "Альфа-Банка" ABH Holdings S.A. купить "Укрсоцбанк".
Владельцами ABH Holdings SA является рожденный во Львове Михаил Фридман - 36,47% и рожденный в Киеве Герман Хан - 23,27%, что являются в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузмичев - 18,12%, Петр Авен -13,76%, Андрей Косогов - 4,08% (все - граждане РФ, проживающие в Москве), а также The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.
Напомним, в октябре прошлого года "Альфа-Групп" завершила сделку по приобретению "Укрсоцбанка".
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