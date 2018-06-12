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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Вторник, 12 июня 2018, 09:03

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 июня на уровне 26,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,76 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1851 гривни.

Напомним, 11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09-26,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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