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Міжбанк: євро продовжує зміцнюватися

Понеділок, 11 червня 2018, 17:05
 

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,09-26,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,09-26,11 гривні;

Євро - 30,80-30,82 гривні;

Російський рубль - 0,4171-0,4176 гривні.

Нагадаємо, 11 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,08-26,10 гривні за долар.

Економічна правда

міжбанк
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