Большая приватизация: в этом году собираются продать 26 предприятий

Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

По его словам, 18 объектов из списка находятся в управлении ФГИУ, среди них – пять облэнерго ("Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго"), а также четыре теплогенерирующих предприятия ("Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль").

Также Фонд госимущества управляет "Запорожским титано-магниевым комбинатом", "Президент-Отелем", "Турбоатомом", "Азовмашем", "Заводом алюминиевой фольги" и ОАО" Ориана", попавшими в перечень.

Как подчеркнул Трубаров, приватизация ещё трёх предприятий ("Центрэнерго", "Одесский припортовый завод" и "Сумыхимпром") пройдет в соответствии с заключительными и переходными положениями закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Что касается оставшихся объектов большой приватизации, то три из них находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины ("Объединенная горно-химическая компания", "Завод "Электротяжмаш", "Днепровский электровозостроительный завод").

В управлении Министерства аграрной политики и продовольствия находится два объекта большой приватизации – "Аграрный фонд" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

По одному объекту большой приватизации проводят управление Кабинет министров ("Украгролизинг"), Министерство здравоохранения (ЧАО "Индар") и Министерство энергетики и угольной промышленности ("Угольная компания "Краснолиманская").

Трубаров отметил, что после правительственного комитета список должен утвердить Кабинет министров.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн.

Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет 2018 года предполагает поступление от приватизации в размере 21,3 млрд грн.

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Экономическая правда