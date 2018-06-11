Каждый третий украинец продолжает пользоваться "ВКонтакте"

Социальная сеть "Вконтакте" по итогам исследования интернет-аудитории Украины за май 2018 года осталась на четвертом месте по посещаемости.

Об этом сообщает Интернет-ассоциация Украины со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Согласно исследованию, за май в ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, вошли: Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" и Ukr.Net.

Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 67%, а месячный охват аудитории — 86%. Для Youtube эти показатели составили 42% и 73%, для Facebook — 33% и 57%.

Среднедневной и месячный охваты украинской аудитори для "Вконтакте" составили 18% и 35% соответственно.

В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, "Приватбанк", "Яндекс", "Одноклассники" и "Синоптик".

Исследованием не были охвачены оккупированный Россией Крым и временно неподконтрольные территории Луганской и Донецких областей.

Как известно, 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".

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Экономическая правда