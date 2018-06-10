В НБУ рассказали, что определяет курс гривни

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что НБУ отказался от фиксированного валютного курса, он определяется рынком.

Об этом он рассказал в интервью "Зеркалу недели".

"Мы уже давно отошли от фиксированного курса. Курс сейчас определяет не Национальный банк, а рынок. Правительство использует при составлении бюджета те или иные технические, расчетные показатели, однако конъюнктура рынка их реализации может и не способствовать. Если импорт и экспорт сегодня формируют иной курс, чем заложено в бюджете, мы в это вмешиваться не можем", — сказал Смолий.

"Мы только следим, чтобы колебаний больших не было, ведь они увеличивают неопределенность в экономике и мешают бизнесу и населению принимать долгосрочные решения. Вот это и есть наибольшая объективность", - добавил глава НБУ.

По его словам, НБУ постоянно присутствует на рынке: покупает или продает валюту. Так, с начала года на межбанковском валютном рынке было закуплено более 1,2 млрд долл. в международные резервы.

"Мы приблизительно ориентируемся, какой у нас объем предложения валюты и спроса на нее, и исходим из того, что должны наращивать резервы, но одновременно и не должны мешать рынку определять курс гривни, который соответствует состоянию экономики. Мы все уже видели, к чему приводит поддержание курса гривны на искусственном уровне, оторванном от экономических реалий, — к накоплению дисбалансов и кризисов", — подчеркнул глава Нацбанка.

"НБУ может краткосрочно все выровнять с помощью давления на курс гривны и удовлетворить премьер-министра. Но зачем? Это решение не убережет нас от повторения ситуации через определенное время. В НБУ, если мы удержим его независимость, руководство должно приходить на семь лет и работать на длительную перспективу. Мы не можем зацикливаться на краткосрочной ситуации и не можем позволить себе "одноразовые" решения, которые не решают сути проблемы", - резюмировал Смолий.

Как известно, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты по госдолгу.

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