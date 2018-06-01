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В Украине появится мобильное приложение для уплаты налогов

Пятница, 1 июня 2018, 19:33

Министерство финансов разрабатывает мобильное приложение для уплаты налогов при помощи телефона.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк во время встречи с бизнесом, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, эта инициатива внедряется в рамках проекта Министерства финансов "Налоги Просто".

"Автоматизация процессов в сфере налогообложения и переведения админуслуг в онлайн - это полная трансформация работы Государственной фискальной службы. Часть из них реализуется в рамках проекта "Налоги Просто", - сказал министр.

Напомним, в Украине 17 мая начала работу мобильная платежная система Apple Pay.

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Экономическая правда

Минфин
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