Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Пятница, 1 июня 2018, 20:40
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 июня на уровне 26,11 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,47 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1980 гривни.
Напомним, 1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12-26,14 гривни за доллар.
Экономическая правда