Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 июня на уровне 26,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,47 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1980 гривни.

Напомним, 1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12-26,14 гривни за доллар.

Экономическая правда