Гройсман назвал письмо Данилюка послам G7 неприемлемым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов Александра Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

Об этом Гройсман рассказал в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы с коллегами-министрами после заседания правительства в присутствии Данилюка обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что даже такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной", - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, Данилюк "извинился за это письмо, сказал, что это его ошибка, что он неправильно сделал".

"Но, тем не менее, это было письмо уже не о Данилюке, который написал Еврокомиссии, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил Гройсман.

Напомним, Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Экономическая правда