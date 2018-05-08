Украинцы активно несут деньги в банки - НБУ

По итогам первых трех месяцев текущего года объемы банковских вкладов населения выросли на 2% по фиксированному на начало года курсу до 475 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечается, росли как гривневые депозиты (на 3,2%), так и валютные (0,8% в долларовом эквиваленте).

"Темпы прироста депозитов имеют потенциал к ускорению учитывая существенный рост номинальных доходов украинцев", - говорится в сообщении.

"Депозиты юрлиц сократились на 4,8% в течение квартала до 398 млрд гривен, что объясняется сезонными факторами. Прирост средств юрлиц в гривне зафиксирован только в госбанках (кроме Приватбанка) - на 3,6%, в иностранной валюте - в частных банках и Приватбанке (+6,7% и +1,3% в долл. эквиваленте)", - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что структура обязательств банков в первом квартале почти не изменилась: доля средств корпораций и населения в ней составляет 76,8%. На депозиты физических лиц приходится более 40% всего банковского фондирования.

Напомним, в январе-марте текущего года украинские банки получили чистую прибыль в размере 8,7 млрд гривен.

Экономическая правда