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Українські банки за квартал отримали майже 9 мільярдів прибутку

Вівторок, 8 травня 2018, 14:41

У січні-березні поточного року українські банки отримали чистий прибуток у 8,7 млрд гривень, що майже втричі перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у травневому квартальному "Огляді банківського сектору" опублікованому Національним банком.

Як наголошується, такий фінансовий результат пояснюється значним скороченням відрахувань у резерви, що стало результатом покращення фінансового стану позичальників та завершення реструктуризацій низки проблемних кредитів.

"Очікується, що банківська система нарощуватиме прибутковість і надалі завдяки покращенню операційного результату та дальшому скороченню відрахувань до резервів", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у першому кварталі банки почали перехід на МСФЗ 9.

"Зниження власного капіталу у зв’язку із переходом на новий стандарт значною мірою було компенсовано прибутком банківського сектору у першому кварталі", - повідомляє регулятор.

"Адаптація  до нового стандарту триватиме до кінця поточного року. Відображені у звітності за перший квартал результати банків є попередніми, у подальшому їх буде відкориговано", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, за перший квартал 2018 року Приватбанк отримав прибуток у розмірі 3,7 млрд гривень.

Економічна правда

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