Украинские банки за квартал получили почти 9 миллиардов прибыли

В январе-марте текущего года украинские банки получили чистую прибыль в 8,7 млрд гривен, что почти втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в майском квартальном "Обзоре банковского сектора" опубликованном Национальным банком.

Как отмечается, такой финансовый результат объясняется значительным сокращением отчислений в резервы, что стало результатом улучшения финансового состояния заемщиков и завершения реструктуризаций ряда проблемных кредитов.

"Ожидается, что банковская система будет наращивать прибыльность и в дальнейшем благодаря улучшению операционного результата и дальнейшему сокращению отчислений в резервы", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в первом квартале банки начали переход на МСФО 9.

"Снижение собственного капитала в связи с переходом на новый стандарт в значительной степени было компенсировано прибылью банковского сектора в первом квартале", - сообщает регулятор.

"Адаптация к новому стандарту продлится до конца текущего года. Отраженные в отчетности за первый квартал результаты банков являются предварительными, в дальнейшем оно будут откорректированы", - сообщает пресс-служба.

Напомним, за первый квартал 2018 года Приватбанк получил прибыль в размере 3,7 млрд гривен.

Экономическая правда