Приватбанк проиграл экс-жене Боголюбова 500 миллионов

Геннадий Боголюбов

Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Приватбанка 500 миллионов гривен в пользу бывшей жены экс-совладельца банка Елены Боголюбовой.

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Первую победу Боголюбова одержала 1 ноября 2017 года, когда Октябрьский районный суд Днепропетровска частично удовлетворил ее иск к Приватбанку: разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с Приватбанка в пользу Елены Боголюбовой 15,7 млн долларов, 1,8 млн евро и 30,4 млн грн (суммарно - 500 млн грн).

13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил жалобы Приватбанка и НБУ на решение суда первой инстанции.

Национальный банк не будет останавливаться и намерен обжаловать решение в кассационном порядке.

Напомним, 22 декабря 2016 года средства Елены Боголюбовой, как связанного с акционерами лица, были списаны со счетов в Приватбанке.

Напомним, экс-совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов публично рассказывал, что в ходе национализации Приватбанка были списаны (принудительно конвертированы в акции банка), в т.ч. вклады его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.

В указанную операцию bail-in в Приватбанке попали средства связанных лиц и вклады других инвесторов общим объемом 29,4 млрд грн.

После этого Фонд гарантирования продал Приватбанк для Министерства финансов за 1 грн.

Ранее была обнародована копия уведомления о претензии (notice of claim) Боголюбова, направленной им Кабинету министров.

Подписант отмечает, что помимо гражданств Украины, Израиля и Кипра он имеет также гражданство Великобритании и выдвигает свои требования в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций 1993 года, сохраняя за собой право инициировать арбитражное производство по этому делу без дальнейшего уведомления украинского правительства.

Экс-владелец Приватбанка требует от властей Украины восстановить путем реституции его права на национализированное финансовое учреждение.

Помимо прав на ПриватБанк, заявитель требует восстановить его активы в банке, которые были обменены на акции дополнительной эмиссии банка в рамках процедуры bail-in.

В качестве альтернативного реституции варианта, Боголюбов готов принять финансовую компенсацию его доли в ПриватБанке до национализации, а также личных средств, находящихся в финучреждении.

Свои требования он аргументирует тем, что он был лишен прав собственности на банк незаконным способом.