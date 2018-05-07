Гривня на межбанке стабильна

7 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,3-26,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,3-26,33 гривни;

Евро - 31,37-31,4 гривни;

Российский рубль - 0,4191-0,4200 гривни.

Напомним, Национальный банк оставил официальный курс гривни на 7 мая неизменным - на уровне 26,3 гривни за доллар.

Экономическая правда