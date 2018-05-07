Гривня на межбанке стабильна
Понедельник, 7 мая 2018, 11:10
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7 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,3-26,33 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,3-26,33 гривни;
Евро - 31,37-31,4 гривни;
Российский рубль - 0,4191-0,4200 гривни.
Напомним, Национальный банк оставил официальный курс гривни на 7 мая неизменным - на уровне 26,3 гривни за доллар.
Экономическая правда