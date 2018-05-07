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НБУ встановив офіційний курс гривні на понеділок

Понеділок, 7 травня 2018, 09:05

Національний банк залишив офіційний курс гривні на 7 травня незмінним - на рівні 26,3 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,48 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1622 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 5 травня на рівні 26,3 гривні.

Економічна правда

НБУ гривня
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