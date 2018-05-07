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НБУ установил официальный курс гривни на понедельник

Понедельник, 7 мая 2018, 09:05

Национальный банк оставил официальный курс гривни на 7 мая неизменным - на уровне 26,3 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,48 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1622 гривни.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 5 мая на уровне 26,3 гривни.

Экономическая правда

НБУ гривня
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