Офіційний курс: гривня продовжує знецінюватися

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 5 травня на рівні 26,3 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,48 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1622 гривні.

Нагадаємо, 4 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,31-26,34 гривні за долар.

Як повідомлялося, НБУ знизив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 4 травня на рівні 26,19 гривні за долар.

Економічна правда