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Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Суббота, 5 мая 2018, 10:03

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 5 мая на уровне 26,3 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,48 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1622 гривни.

Напомним, 4 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31-26,34 гривни за доллар.

Как сообщалось, НБУ понизил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 4 мая на уровне 26,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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