Офіційний курс: гривня перейшла до зниження
П'ятниця, 4 травня 2018, 09:24
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Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 4 травня на рівні 26,19 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,4 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,1256 гривні.
Нагадаємо, 3 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,20-26,23 гривні за долар.
Економічна правда