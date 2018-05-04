Офіційний курс: гривня перейшла до зниження

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 4 травня на рівні 26,19 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,4 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1256 гривні.

Нагадаємо, 3 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,20-26,23 гривні за долар.

Економічна правда