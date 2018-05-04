Телеком-провайдера "Воля" может купить мексиканский милиардер

Интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения "Воля" ведет переговоры о своей продаже за 112 миллионов долларов с крупным бизнесменом Карлосом Слимом из Мексики.

Об этом Liga.net узнала от двух источников на телеком-рынке.

Карлос Слим - собственник America Movil. В 2014 году он приобрел акции группы компаний Austria Telekom. В числе ее активов ряд операторов Европы, в том числе - Velcom в Беларуси. Последний, по информации издания, и начал делать due dilligence "Воли".

Компания Воля обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины.

В том числе интернет-доступом пользуются 670 тысяч абонентов. Основные акционеры - фонды Providence Equity Partners (34,92%),Sigma Bleyzer (15,3%), ЕБРР (11,7%).

Акционеры Воли начали искать покупателя в прошлом году. Новый владелец должен был появиться еще до конца декабря, среди потенциальных покупателей назывались инвестфонд Бориса Ложкина и мобильный оператор lifecell. Официального подтверждения этой информации не было.