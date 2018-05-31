Данилюк заявил, что не собирается в отставку

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что не намерен подавать в отставку.

Об этом он сказал в четверг во время встречи с бизнесом, передает "Интерфакс-Украина".

"От меня никогда не звучало, что я собираюсь уйти в отставку. Мы много сделали, впереди надо сделать еще много... Пусть это делают другие - идут (в отставку - Ред.). Я подавать в отставку не буду - это моя позиция", - сказал он.

При этом министр подтвердил, что писал письмо послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

"Да, я это письмо написал. Я исчерпал возможности для нормального диалога", - сказал Данилюк.

Отвечая на вопрос о давлении на него при назначении заместителя, он подчеркнул: "Это не вопрос фамилий, это право министра формировать свою команду".

23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.