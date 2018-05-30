Укрзализныце требуется около 2 миллиардов долларов на развитие - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" в этом году запланировала инвестиции в размере 26 миллиардов гривен, однако требует дополнительно около 2 миллиардов долларов.

Об этом рассказал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на конференции "UZ: Investor Day 2018", сообщает пресс-служба общества.

"В этом году в Укрзализныце запланированы беспрецедентные инвестиции в развитие отрасли - более 26 млрд гривен. Но этого недостаточно, и компания требует дополнительно около 2 миллиардов долларов", - сказал Кравцов.

Он рассказал о большом количестве инвестиционных проектов через постоянный дефицит в средствах, который железнодорожная отрасль чувствовала на протяжении последних 10 лет, и особенно остро - в течение последних 5 лет.

"Нужно найти инструменты для привлечения частного капитала во всех необходимых направлениях. Поэтому мы начинаем системную работу по выработке механизмов привлечения частных инвестиций", - пояснил Кравцов.

Он также рассказал об интересных, по его мнению, направлениях для инвестиций - инвестиции в тяговый подвижной состав, грузовые вагоны, терминальные и вагонные комплексы.

"Это основные крупные направления, сотрудничество по которыми может принести крупному бизнесу прибыль, а Укрзализныце - обновление основных фондов", - отметил руководитель УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" объявила тендер по закупке 54 пассажирских вагонов с прогнозируемой стоимостью 1,521 миллиарда гривен.