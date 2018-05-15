"Укрзализныця" закупит пассажирские вагоны на 1,5 миллиарда

"Укрзализныця" объявила тендер по закупке 54 пассажирских вагонов с прогнозируемой стоимостью 1,521 миллиарда гривен.

Соответствующая информация размещена на портале ProZorro, передает ЦТС.

Заявки для участия в конкурсной процедуре принимаются до 14 июня.

Тендер разделен на четыре лота. В рамках первого компания хочет купить 21 купейный спальный вагон с ожидаемой стоимостью 588,916 млн гривен.

В рамках второго - 20 купейных спальных вагонов типа СВ на 550,498 млн гривен.

Третий лот - 11 купейных спальных вагонов с купе начальника поезда на 316,664 млн гривен.

Четвертый - 2 купейных спальных вагона для использования на международных рейсах на 64,56 млн гривен.

Победителем станет компания, которая предложит самую доступную цену.

Все пассажирские вагоны должны быть поставлены до конца текущего года.

Напомним, прошлым летом в "Укрзализныце" ожидали, что 2018 году стоимость одного нового пассажирского вагона составит 23,5 млн гривен. Исходя из текущего тендера, средняя стоимость вагона равняется 28,2 млн гривен.

Как сообщалось, в следующие 10 лет ПАО "Укрзализныця" намерена переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.