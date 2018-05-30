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Новым заместителем Смолия станет топ-менеджер "дочки" российского ВТБ

Среда, 30 мая 2018, 16:55

Вакантную должность заместителя главы Нацбанка займет топ-менеджер "дочки" российского ВТБ Сергей Холод.

Об этом сообщает FinClub.

Отмечается, что сегодня, 30 мая, он подал в НАПК декларацию как кандидат на должность замглавы НБУ.

После проверки его декларации вопрос назначения Сергея Холода будет вынесен на заседание Совета НБУ.

В марте 2018-го Национальный банк объявлял конкурс на должность заместителя главы НБУ, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

В настоящее время Сергей Холод является заместителем председателя правления ВТБ Банка (с февраля 2014 года) с российским государственным капиталом.

Напомним, Глава НБУ Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым замглавы.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.

ВТБ Смолий НБУ
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