Новым заместителем Смолия станет топ-менеджер "дочки" российского ВТБ
Вакантную должность заместителя главы Нацбанка займет топ-менеджер "дочки" российского ВТБ Сергей Холод.
Об этом сообщает FinClub.
Отмечается, что сегодня, 30 мая, он подал в НАПК декларацию как кандидат на должность замглавы НБУ.
После проверки его декларации вопрос назначения Сергея Холода будет вынесен на заседание Совета НБУ.
В марте 2018-го Национальный банк объявлял конкурс на должность заместителя главы НБУ, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".
В настоящее время Сергей Холод является заместителем председателя правления ВТБ Банка (с февраля 2014 года) с российским государственным капиталом.
Напомним, Глава НБУ Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым замглавы.
Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.