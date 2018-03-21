Смолий нашел себе замену

Яков Смолий

Глава НБУ Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым замглавы.

Об этом он сообщил журналистам, передает FinClub.

"Я уже давно определился с кандидатурой первого зама. Его назначат тогда, когда утвердит Совет НБУ", - заявил он.

По словам Смолия, это может произойти в апреле.

Фамилию будущего первого заместителя Смолий, впрочем, не назвал.

Сейчас в НБУ работает 4 заместителя главы: Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий.

Отметим, что Смолий был первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой, а после ее заявления об отставке стал исполняющим обязанности главы регулятора.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.