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"Укрпоште" разрешили принимать к оплате банковские карты

Среда, 18 апреля 2018, 15:58
 

Национальный банк принял решение о предоставлении ПАО "Укрпошта" лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договоры о ее участии в международных платежных системах.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты

Решение о выдаче лицензии НБУ принял на основании постановления "О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денежных средств".

"Учитывая получение лицензии, НБУ зарегистрировал договоры об участии ПАО "Укрпошта" в международных платежных системах Visa и MasterCard, а также начал процедуру вступления "Укрпошты" в Национальную платежную систему "Простір"", - сообщили в НБУ.

Отныне "Укрпошта" сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карт.

И.о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский считает, что их "клиенты давно ждали возможность оплатить товары и услуги платежными карточками".

"Рассчитаться в отделениях можно будет через платежные терминалы "Укрпочты", или на интернет-сайте, или в нашем мобильном приложении. Также в "Укрпочте" теперь возможно получать наличные с платежных карт. Такие операции будут осуществляться без посредничества банка-эквайера, что позволит снизить себестоимость их проведения", - отметил Смелянский.

Экономическая правда

Укрпочта Visa MasterCard
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