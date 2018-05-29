Директор ЕБРР в Украине покидает должность

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер с 1 июня завершает работу на этой должности и переходит в лондонский офис банка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж также будет отвечать и за деятельность ЕБРР в Украине", – прокомментировали новую структуру управления в ЕБРР.

Как сообщалось, ЕБРР в апреле 2013 года сообщил о назначении Аджунера директором в Украине с 1 июня. Ранее он занимал должность заместителя директора ЕБРР в Турции, а до этого работал в Центральном банке Турции, Банке Монреаля и Королевском банке Канады, а также в других странах Северной Америки и Европы.

До него представительством банка в Украине пять лет руководил Андре Куусвек, который перешел на работу директора по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине: за 25 лет инвестировал в страну в общей сложности 12 млрд евро.

Напомним, ЕБРР назвал главные риски для украинской экономики.

Экономическая правда