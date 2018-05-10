ЕБРР назвал главные риски для украинской экономики

Существенными рисками для экономического роста Украины являются запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения госдолга в иностранной валюте, а также предстоящие президентские и парламентские выборы.

Об этом говорится в обзоре Европейского банка реконструкции и развития, передает Finclub.

Рост экономики Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.

ЕБРР оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.

В банке также обратили внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

Как сообщалось, Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов на обслуживание долга

Напомним, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.

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