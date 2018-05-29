Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару

Скрывать возраст станет проще. Почему мир говорит о GDPR и что об этом надо знать Компании по всему миру обновляют свои системы защиты и обработки персональных данных из-за нового регламента ЕС. Что это изменит в жизни европейцев и как зацепит Украину.

Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда Несколько лет назад Арсен Аваков сообщил об аресте 2,6 млрд грн на счетах банка Александра Януковича. Как выяснила ЭП, эти деньги из банка уже исчезли. (укр)