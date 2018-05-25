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Міжбанк: гривня завершила тиждень зміцненням

П'ятниця, 25 травня 2018, 17:30

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,11-26,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,11-26,14 гривні;

Євро - 30,41-30,44 гривні;

Російський рубль - 0,4192-0,4199 гривні.

Нагадаємо, 25 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,15-26,18 гривні за долар.

Економічна правда

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