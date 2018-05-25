Официальный курс: гривня еще немного снизилась к доллару
Пятница, 25 мая 2018, 20:48
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Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 29 мая на уровне 26,14 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,52 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,2405 гривни.
Напомним, 25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,14 гривни за доллар.
Экономическая правда