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Официальный курс: гривня еще немного снизилась к доллару

Пятница, 25 мая 2018, 20:48

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 29 мая на уровне 26,14 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,52 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2405 гривни.

Напомним, 25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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Экономическая правда
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