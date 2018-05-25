Экономика Украины может выйти на докризисный уровень в 2021 году - Кубив

В случае роста валового внутреннего продукта на 3-4% ежегодно экономика Украины только в 2021 году достигнет своего докризисного уровня.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли украины Степан Кубив на заседании Национального инвестиционного совета, передает Укринформ.

"Прогноз роста украинской экономики на 2018-2019 годы остается положительным. По подсчетам правительства, ВВП в 2018 году вырастет на 3%, в 2019 году — на 3,6%... Сохраняя такой темп роста, мы лишь в 2021 году восстановим докризисное состояние экономики", - сказал Кубив.

По его словам, для мощного и ощутимого результата нужен рост ВВП на уровне 5-7%.

Напомним, Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.

В то же время, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год с 4% до 3,3%.